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Национальная команда России объявила окончательный состав на октябрьский сбор

Национальная команда России объявила окончательный состав на октябрьский сбор
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Национальная команда России объявила итоговый состав на учебно-тренировочный сбор, который начнётся 7 октября.

Окончательный состав сборной России:

Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Илья Самошников, Александр Сильянов (оба — «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный).

Полузащитники: Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако», Франция), Даниил Фомин («Динамо», Москва).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).

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