Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов прокомментировал увольнение Саши Илича

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал увольнение Саши Илича с поста главного тренера команды.

«Нам бы хотелось поблагодарить Сашу Илича за работу, проделанную в ФК «Пари НН». Главное – при нем команда сохранила место в МИР РПЛ. В этом сезоне удавалось отбирать очки у конкурентов, но руководство ставит перед командой и тренерским штабом более амбициозные цели. ФК «Пари НН» нужен рост и дополнительное развитие. Посчитали, что для этого требуется перезагрузка», – приводит слова Мелик-Гусейнова пресс-служба клуба в соцсетях.

Сегодня Саша Илич был уволен из нижегородского клуба.