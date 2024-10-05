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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов прокомментировал увольнение Саши Илича

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов прокомментировал увольнение Саши Илича
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал увольнение Саши Илича с поста главного тренера команды.

«Нам бы хотелось поблагодарить Сашу Илича за работу, проделанную в ФК «Пари НН». Главное – при нем команда сохранила место в МИР РПЛ. В этом сезоне удавалось отбирать очки у конкурентов, но руководство ставит перед командой и тренерским штабом более амбициозные цели. ФК «Пари НН» нужен рост и дополнительное развитие. Посчитали, что для этого требуется перезагрузка», – приводит слова Мелик-Гусейнова пресс-служба клуба в соцсетях.

Сегодня Саша Илич был уволен из нижегородского клуба.

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