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Вратарь «Оренбурга» Москвичёв высказался об отставке Деограсии

Вратарь «Оренбурга» Москвичёв высказался об отставке Деограсии
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Голкипер «Зенита» Богдан Москвичёв, выступающий на правах аренды за «Оренбург», высказался об отставке главного тренера команды Давида Деограсии.

— Что изменилось после отставки Деограсии?
— По игре было видно, что мы стали играть более раскрепощённо и начинать атаки более уверенно.

— Насколько ожидаемо было увольнение Деограсии?
— Вы подозревали после таких результатов? Наверное, вы сами ответите на вопрос. Мы уже 15 матчей без побед. Возможно, не совсем уверенная игра была, — передаёт слова Москвичёва корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 11-ти сыгранных матчей «Оренбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.

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