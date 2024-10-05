Вратарь «Оренбурга» Москвичёв высказался об отставке Деограсии

Голкипер «Зенита» Богдан Москвичёв, выступающий на правах аренды за «Оренбург», высказался об отставке главного тренера команды Давида Деограсии.

— Что изменилось после отставки Деограсии?

— По игре было видно, что мы стали играть более раскрепощённо и начинать атаки более уверенно.

— Насколько ожидаемо было увольнение Деограсии?

— Вы подозревали после таких результатов? Наверное, вы сами ответите на вопрос. Мы уже 15 матчей без побед. Возможно, не совсем уверенная игра была, — передаёт слова Москвичёва корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После 11-ти сыгранных матчей «Оренбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.