Канчельскис: сборной России можно сыграть с «Зенитом», «Краснодаром» или «Динамо»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о возможном сопернике национальной команды.

«Нормально отношусь к идее сыграть матч сборной России с клубом РПЛ. Если эти клубы согласятся, почему нет? Думаю, согласятся. Всё равно же в паузу клуб будут с кем-то играть товарищеские матчи. Конечно, здорово было с советское время, когда была основная сборная и вторая. Если бы сейчас была вторая сборная, было бы хорошо. Но всё хорошее мы похерили и убили, взяв самое нехорошее.

Можно сыграть с «Зенитом», «Краснодаром» или «Динамо». Не надо будет никуда выезжать, условия хорошие, зрители придут. Было бы неплохо посмотреть на такой матч», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.