Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: сборной России можно сыграть с «Зенитом», «Краснодаром» или «Динамо»

Канчельскис: сборной России можно сыграть с «Зенитом», «Краснодаром» или «Динамо»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о возможном сопернике национальной команды.

«Нормально отношусь к идее сыграть матч сборной России с клубом РПЛ. Если эти клубы согласятся, почему нет? Думаю, согласятся. Всё равно же в паузу клуб будут с кем-то играть товарищеские матчи. Конечно, здорово было с советское время, когда была основная сборная и вторая. Если бы сейчас была вторая сборная, было бы хорошо. Но всё хорошее мы похерили и убили, взяв самое нехорошее.

Можно сыграть с «Зенитом», «Краснодаром» или «Динамо». Не надо будет никуда выезжать, условия хорошие, зрители придут. Было бы неплохо посмотреть на такой матч», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Сборная России объявила окончательный состав на октябрьский сбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android