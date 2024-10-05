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Спартак — Ростов. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Спартак» — «Ростов»: Николсон увеличил преимущество хозяев на 34-й минуте

«Спартак» — «Ростов»: Николсон увеличил преимущество хозяев на 34-й минуте
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В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» (Москва). В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

На 29-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. Затем спустя пять минут увеличил преимущество хозяев нападающий Шамар Николсон, получив передачу от Кристофера Мартинса.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 10 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.

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