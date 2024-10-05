Семак прокомментировал трудовую победу «Зенита» над «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В первом тайме играли недостаточно быстро, а что касается атакующих действий — немного создавали, и в обороне позволили сопернику быстро переходить в атаку, были определённые погрешности. Во втором тайме играли значительно лучше, на мой взгляд, с точки зрения баланса, преимущества, созданных моментов. Единственное, чего не хватало, — это ещё одного забитого мяча. Тогда было бы, конечно, меньше нервов в концовке. А так, естественно, при 1:0 любой момент, рикошет и стандарт — и мы могли бы потерять очки. В целом второй тайм со знаком «плюс», по первому есть вопросы. И отдельно, наверное, стоит выделить вратаря соперника. Богдан Москвичёв сегодня, конечно, провёл прекрасный матч, и отчасти его огромная заслуга в том, что мы не смогли забить больше», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.