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Семак прокомментировал трудовую победу «Зенита» над «Оренбургом»

Семак прокомментировал трудовую победу «Зенита» над «Оренбургом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

«В первом тайме играли недостаточно быстро, а что касается атакующих действий — немного создавали, и в обороне позволили сопернику быстро переходить в атаку, были определённые погрешности. Во втором тайме играли значительно лучше, на мой взгляд, с точки зрения баланса, преимущества, созданных моментов. Единственное, чего не хватало, — это ещё одного забитого мяча. Тогда было бы, конечно, меньше нервов в концовке. А так, естественно, при 1:0 любой момент, рикошет и стандарт — и мы могли бы потерять очки. В целом второй тайм со знаком «плюс», по первому есть вопросы. И отдельно, наверное, стоит выделить вратаря соперника. Богдан Москвичёв сегодня, конечно, провёл прекрасный матч, и отчасти его огромная заслуга в том, что мы не смогли забить больше», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

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