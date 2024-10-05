Александр Канищев: увольнение Илича в «Пари НН» логично, его приход был странным явлением

Бывший советский футболист Александр Канищев прокомментировал увольнение Саши Илича с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород».

«Увольнение Илича в «Пари НН» — логичное решение. Его назначение в клуб выглядело достаточно странным явлением. Однако я считаю неправильным решением уволить Деограсию, потому что он ставил игру «Оренбургу», но ему немножко не везло. Не факт, что в оба клуба придут российские специалисты», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На момент увольнения Илича из клуба «Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.