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«Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича в понедельник

«Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича в понедельник
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«Крылья Советов» планируют объявить о назначении Сергея Игнашевича главным тренером команды в понедельник, 7 октября. Договорённости достигнуты. Об этом «Чемпионату» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что назначение Игнашевича на пост главного тренера «Крыльев Советов» согласовано, а сам наставник уже сформировал штаб.

На посту главного тренера «Крыльев» Сергей Игнашевич сменит Игоря Осинькина, который возглавляет клуб с 2020 года.

После 10 туров Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» с 11 очками занимают 10-е место, в трёх последних матчах подопечные Игоря Осинькина набрали пять очков.

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