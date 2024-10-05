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«Рубин» — «Ахмат»: хозяева открыли счёт под занавес первого тайма

«Рубин» — «Ахмат»: хозяева открыли счёт под занавес первого тайма
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В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра идёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. Матч начался в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Рожков – 45'    

На 45-й минуте забил защитник «Рубина» Илья Рожков с передачи Дмитрия Кабутова.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.

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