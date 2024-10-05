«Зенит» — позор российского футбола». Болельщики «Спартака» — во время игры с «Ростовом»

Болельщики «Спартака» в первом тайме домашнего матча 11-го тура чемпионата России с «Ростовом» скандировали: «Зенит» — позор российского футбола». Встреча проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт в игре 3:0 в пользу красно-белых.

Сегодня, 5 октября, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» сыграл с «Оренбургом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0. На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи заработали 16 очков за 10 матчей в турнире.