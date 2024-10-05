Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — позор российского футбола». Болельщики «Спартака» — во время игры с «Ростовом»

«Зенит» — позор российского футбола». Болельщики «Спартака» — во время игры с «Ростовом»
Комментарии

Болельщики «Спартака» в первом тайме домашнего матча 11-го тура чемпионата России с «Ростовом» скандировали: «Зенит» — позор российского футбола». Встреча проходит в эти минуты. На момент выхода новости счёт в игре 3:0 в пользу красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

Сегодня, 5 октября, в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» сыграл с «Оренбургом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 1:0. На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи заработали 16 очков за 10 матчей в турнире.

Материалы по теме
«Ростов» Карпина подарил чудо-гол «Спартаку» и пропустил трижды! Это разгром! LIVE
Live
«Ростов» Карпина подарил чудо-гол «Спартаку» и пропустил трижды! Это разгром! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android