«Спартак» — «Ростов»: Николсон довёл счёт до разгромного на 45+1-й минуте

В эти минуты проходит матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» (Москва). В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян из Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент выхода новости счёт в игре 3:0 в пользу хозяев.

На 29-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. Затем спустя пять минут увеличил преимущество хозяев нападающий Шамар Николсон, получив передачу от Кристофера Мартинса. Довёл счёт до разгромного на 45+1-й минуте снова Николсон, оформив дубль во встрече.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за 10 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.