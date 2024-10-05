Мантуан — о голе с пенальти: мне удалось дезориентировать Москвичёва, это моя заслуга

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о своём голе, забитом с 11-метровой отметки в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

— Вы сегодня всё-таки забили с 11-метрового Богдану Москвичёву, который отразил уже три пенальти в этом сезоне. Готовились ли вы как-то специально и перед игрой настраивались именно к такому сопернику?

— Нет, специально не готовился именно к этому матчу. Просто достаточное количество времени на тренировках уделяем отработке пенальти в том числе. С Богданом мы вместе тренировались, я ему бил пенальти на совместных тренировках. Думаю, он прекрасно знает, как бью я. А я, в свою очередь, знаю, как действует он. Мне кажется, сегодня мне удалось его немного дезориентировать. Считаю, это тоже моя заслуга. Рад, что забил. Повторюсь, прекрасно знал, что вратарь «Оренбурга» — тот, кто отразил больше всех пенальти в чемпионате», — приводит слова Мантуана пресс-служба клуба на официальном сайте.