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Мантуан — о голе с пенальти: мне удалось дезориентировать Москвичёва, это моя заслуга

Мантуан — о голе с пенальти: мне удалось дезориентировать Москвичёва, это моя заслуга
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о своём голе, забитом с 11-метровой отметки в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

— Вы сегодня всё-таки забили с 11-метрового Богдану Москвичёву, который отразил уже три пенальти в этом сезоне. Готовились ли вы как-то специально и перед игрой настраивались именно к такому сопернику?
— Нет, специально не готовился именно к этому матчу. Просто достаточное количество времени на тренировках уделяем отработке пенальти в том числе. С Богданом мы вместе тренировались, я ему бил пенальти на совместных тренировках. Думаю, он прекрасно знает, как бью я. А я, в свою очередь, знаю, как действует он. Мне кажется, сегодня мне удалось его немного дезориентировать. Считаю, это тоже моя заслуга. Рад, что забил. Повторюсь, прекрасно знал, что вратарь «Оренбурга» — тот, кто отразил больше всех пенальти в чемпионате», — приводит слова Мантуана пресс-служба клуба на официальном сайте.

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