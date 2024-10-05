Видеообзор победы «Зенита» над «Оренбургом» в матче 11-го тура РПЛ

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Зенит» принимал «Оренбург» на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Зенита».

На 61-й минуте в составе хозяев с пенальти забил Густаво Мантуан.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.