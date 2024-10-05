Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Ростов. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор победы «Зенита» над «Оренбургом» в матче 11-го тура РПЛ

Видеообзор победы «Зенита» над «Оренбургом» в матче 11-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 5 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Зенит» принимал «Оренбург» на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Зенита».

На 61-й минуте в составе хозяев с пенальти забил Густаво Мантуан.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 11 матчей. «Оренбург» заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Видео
«Зенит» — позор российского футбола». Болельщики «Спартака» — во время игры с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android