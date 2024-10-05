Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Орубу» в матче 6-го тура саудовской Про-Лиги

Завершился матч 6-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Оруба». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яэль Фальконом Пересом (Аргентина). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 3:0.

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, реализовав 11-метровый удар. Затем на 29-й и 71-й минуте игры голами отметился форвард Садио Мане, оформив дубль.

«Аль-Наср» после шести сыгранных матчей располагается на третьей строчке в турнирной таблице саудовского чемпионата, набрав 14 очков. «Аль-Оруба» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав семь очков.