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Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Орубу» в матче 6-го тура саудовской Про-Лиги

Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Орубу» в матче 6-го тура саудовской Про-Лиги
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Завершился матч 6-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Оруба». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яэль Фальконом Пересом (Аргентина). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 3:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 6-й тур
05 октября 2024, суббота. 18:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Ороба
Сакака
1:0 Роналду – 17'     2:0 Мане – 29'     3:0 Мане – 71'    

На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, реализовав 11-метровый удар. Затем на 29-й и 71-й минуте игры голами отметился форвард Садио Мане, оформив дубль.

«Аль-Наср» после шести сыгранных матчей располагается на третьей строчке в турнирной таблице саудовского чемпионата, набрав 14 очков. «Аль-Оруба» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав семь очков.

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
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