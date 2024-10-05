Гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Орубу» в матче 6-го тура саудовской Про-Лиги
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Завершился матч 6-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Оруба». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яэль Фальконом Пересом (Аргентина). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 3:0.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 6-й тур
05 октября 2024, суббота. 18:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Ороба
Сакака
1:0 Роналду – 17' 2:0 Мане – 29' 3:0 Мане – 71'
На 17-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, реализовав 11-метровый удар. Затем на 29-й и 71-й минуте игры голами отметился форвард Садио Мане, оформив дубль.
«Аль-Наср» после шести сыгранных матчей располагается на третьей строчке в турнирной таблице саудовского чемпионата, набрав 14 очков. «Аль-Оруба» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав семь очков.
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