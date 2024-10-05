Видео: эмоции футболисток «Локомотива» после победы в финале Кубка России

Сегодня, 5 октября, состоялся финальный матч женского Кубка России по футболу, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Красно-зелёные одержали уверенную победу со счётом 2:0.

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Первый гол в матче был забит уже на третьей минуте. Отличилась нападающая «Локомотива» Лаисса Оливейра. Спустя шесть минут Лаисса забила свой второй мяч. Отметим, что 22-летняя бразильянка забила и третий мяч, однако он был отменён из-за положения «вне игры».

ЖФК «Локомотив» в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка России. Ранее железнодорожницы выигрывали этот трофей в 2020 и 2021 годах.