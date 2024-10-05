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Мантуан: все в «Зените» хотят быть только на первой строчке, другого места быть не может

Мантуан: все в «Зените» хотят быть только на первой строчке, другого места быть не может
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о борьбе за первую строчку турнирной таблицы после победы своей команды в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

— Перед сегодняшнем матчем «Зенит» располагался на третьей строчке в турнирной таблице. Добавляет ли спортивной злости положение догоняющего?
— Конечно-конечно. Не только для меня, но и для всей команды, для всего тренерского штаба. Каждый здесь хочет быть только на первом месте, никакого другого места не может быть для «Зенита». Безусловно, на прошлой неделе для нас прозвучал сигнал тревоги. Но мы должны продолжать бороться, биться в каждом матче. В этом туре всё зависит от того, как сыграют соперники, но, конечно же, каждый из нас хочет как можно скорее вернуться на первую строчку, никуда оттуда больше не уходить. Будем делать для этого всё возможное, — приводит слова Мантуана пресс-служба клуба на официальном сайте.

На данный момент первое место занимает «Зенит», набравший 26 очков в 11 встречах. На второй строчке находится «Краснодар», имеющий в своём активе 24 очка после 10 игр. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (24).

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