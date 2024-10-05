В «Пари НН» подробно объяснили, почему решили уволить Илича с поста главного тренера

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал отставку Саши Илича с поста главного тренера клуба.

— Почему клуб отправил в отставку Сашу Илича с поста главного тренера команды? С чем было связано это решение?

— Прежде всего, нам бы хотелось поблагодарить Сашу за работу и время, проведённое в «Пари НН». Он пришёл в очень сложный для клуба период, когда шла борьба за сохранение места в РПЛ. В тяжелейшей борьбе нам удалось остаться в высшем дивизионе российского футбола, обыграв в стыковых матчах «Арсенал». И это главная задача, с которой Саша справился.

Решение об уходе Саши Илича принято Советом директоров клуба. Не хотелось бы говорить об отставке, мы достигли взаимной договорённости о расторжении контракта.

Стратегия нашего клуба подразумевает движение вперёд, в том числе — в спортивных результатах. Нам не хочется снова скатываться в борьбу за выживание. Между тем близость именно этого сценария мы ощущаем. За 11 туров «Пари НН» набрал только 11 очков. Нам очевидно, что потенциал команды выше — это отмечают и эксперты, и болельщики. В связи с этим нам хочется больше стабильности, чтобы и команда, и все, кто за неё переживает, чувствовали себя увереннее. Сейчас этой стабильности и в плане игры, и в плане результатов не хватало.

Также для нас важно содержание и стиль игры, так как мы боремся за аудиторию, хотим, чтобы на стадион приходило как можно больше болельщиков. К сожалению, стиль игры «Пари НН» этому не способствовал. Болельщиков привлекает более атакующая игра», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.