Андрей Канчельскис: «Локомотив» доказывает, что российский футбол жив

Бывший футболист Андрей Канчельскис оценил выступление московского «Локомотива» в текущем сезоне чемпионата России.

«Меня сейчас не надо ничем удивлять. Удивление будет в конце сезона. Важно то, как закончишь, а не как начнёшь. Мне сейчас всё равно, на каком месте «Локомотив». Да, ребята — молодцы: хорошо идут. Дай бог, чтобы они дальше двигались в таком направлении. Но смотреть будем на окончательный результат. В «Локомотиве» российский специалист и в основном играют российские футболисты. Это доказывает, что пока российский футбол жив», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.