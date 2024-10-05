Саша Илич прокомментировал увольнение из «Пари Нижний Новгород»

Сербский тренер Саша Илич высказался об уходе из «Пари Нижний Новгород».

«Мне бы хотелось поблагодарить руководство «Пари НН» за возможность тренировать команду и за то, что довелось быть частью интересного проекта. Спасибо за приглашение, что я получил в конце прошлого сезона, и рад, что нам удалось сохранить команду в РПЛ.

Вместе с моим тренерским штабом мы прикладывали все усилия для достижения результата, отдаваясь работе без остатка. Понимали, что в новом сезоне будет непросто, но нам удавалось отбирать очки у прямых конкурентов. Вместе тем, возможно, не всё задуманное получилось реализовать. «Пари НН» — амбициозный клуб, и мне, моему тренерскому штабу и футболистам хотелось, чтобы положение команды в турнирной таблице было более прочным.

В любом случае принимаю решение руководства о расторжении контракта. Грустно покидать «Пари НН», но расставание — часть футбольной и тренерской жизни, и мы остаёмся в дружеских отношениях.

Желаю клубу успехов и достичь поставленных целей на сезон. Особая благодарность нашим прекрасным болельщикам, чья поддержка чувствовалась на каждом матче. Мне было комфортно в Нижнем Новгороде. Город, команда и болельщики надолго останутся в моём сердце!» — приводит слова Илича пресс-служба клуба в телеграм-канале.