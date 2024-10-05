Глава «Пари НН»: каждый тур СМИ обсуждали отставку Илича — нужно было избавиться от этого

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что практически каждый тур Российской Премьер-Лиги в СМИ обсуждалась отставка экс-тренера нижегородцев Саши Илича. Сегодня, 5 октября, в «Пари НН» объявили об увольнении Илича с поста главного тренера команды.

— «Пари НН» в последних матчах хорошо проявлял себя: обыграли «Оренбург», вырвали ничью у «Акрона». Считаете отставку Саши Илича логичной?

— Нам действительно удавалось отбирать очки у прямых конкурентов, и это тоже заслуга команды и тренерского штаба. Но в то же время мы видим, что от зоны стыковых матчей нас отделяют три очка. Руководство клуба ставит перед командой и тренерским штабом более амбициозные цели. Мы понимаем, что «Пари НН» нужен рост, дополнительное развитие. Посчитали, что для этого требуется перезагрузка.

Также мы обращаем внимание на всё, что происходит вокруг клуба во внешней среде. Стали замечать, что перед каждым новым туром СМИ муссировали слухи об отставке Саши Илича. Тем самым создавалось давление, команда находилась под критикой. Это то, что точно не способствует результатам. От этого фактора нужно было также освобождаться.

— В каких отношениях клуб и Саша Илич расстаются?

— Мы уважительно относимся к Саше, как и он — к клубу. Ещё раз выражаем благодарность ему и его тренерскому штабу за проделанную работу и сохранение места в РПЛ по итогам прошлого сезона. Но в футболе так бывает, что наступает время для расставания. Мы остаёмся с Сашей Иличем в хороших, профессиональных отношениях, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.