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Тренер «Зенита» Семак объяснил малое игровое время Соболева в матче с «Оренбургом»

Тренер «Зенита» Семак объяснил малое игровое время Соболева в матче с «Оренбургом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему выпустил нападающего команды Александра Соболева на 88-й минуте в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Мантуан – 61'    

— Сегодня вы дали рекордно маленькое время Александру Соболеву. Можно ли сказать, что у вас есть некая неудовлетворённость игрой новичка «Зенита»?
— Сегодня, во-первых, так складывался матч, во-вторых, мы понимали, что два дня назад ребята играли, встреча была очень поздняя. Тех двух дней было недостаточно для того, чтобы восстановиться. Сегодня как раз вышли более свежие игроки, тот же Андрей Мостовой, который провёл хороший предыдущий матч и здесь в первом тайме старался — хороший по активности. Но через два дня всем играть очень сложно, поэтому мы пытаемся варьировать нагрузки. Естественно, Александр провёл прошлую игру, забил. Кассьерра не играл, то же самое касается и Лусиано. Он тоже не выходил, поэтому, естественно, они сегодня по-максимуму сыграли. Они элементарно более свежие. Это связанно именно с этим, больше ни с чем, — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

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