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В «Пари НН» отказались обсуждать сумму неустойки Саши Илича за разрыв контракта

В «Пари НН» отказались обсуждать сумму неустойки Саши Илича за разрыв контракта
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отказался обсуждать сумму неустойки за расторжение контракта с тренером Сашей Иличем.

— В прессе обсуждалась сумма отступных за разрыв контракта с Иличем — € 300 тыс. Эта информация соответствует действительности?
— Мне бы не хотелось обсуждать условия контракта Саши Илича — это конфиденциальная информация. Клуб будет действовать в соответствии с контрактом и выполнит все контрактные обязательства, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Пари НН» в мае 2024 года. После 11 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала 11 очков и расположилась на 11-й строчке. Сегодня, 5 октября, во встрече 11-го тура РПЛ «Пари НН» сыграл вничью с «Акроном» (2:2).

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