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Вратарь «Пари НН» Медведев: у меня было предчувствие, что не проиграем «Акрону»

Вратарь «Пари НН» Медведев: у меня было предчувствие, что не проиграем «Акрону»
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Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Беншимол – 40'     1:1 Карич – 47'     2:1 Лончар – 64'     2:2 Турбо – 90+4'    

— Игра сложилась не самым простым образом, тем менее в конце вырвали ничью. Какие у вас эмоции от этого матча?
— Эмоции положительные. Слава богу, получилось взять очко сегодня. Лично у меня было какое-то внутреннее предчувствие. Я весь второй тайм говорил, что мы сегодня 100% не проиграем.

— Тем не менее отставка Илича случилась после этой игры. Это какой-то накопительный эффект?
— Не могу на этот вопрос ответить. Все вопросы руководителям, они больше информации по этому поводу дадут. Мы сегодня работу сделали качественно. Конечно, в каждой игре хочется побеждать, но так, как сегодня складывается матч, — слава богу, хотя бы очко мы взяли у нашего конкурента, — приводит слова Медведева Metaratings.

После 11 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре нижегородцы проведут встречу с «Ростовом» (19 октября).

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