Вратарь «Пари НН» Медведев: у меня было предчувствие, что не проиграем «Акрону»

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:2).

— Игра сложилась не самым простым образом, тем менее в конце вырвали ничью. Какие у вас эмоции от этого матча?

— Эмоции положительные. Слава богу, получилось взять очко сегодня. Лично у меня было какое-то внутреннее предчувствие. Я весь второй тайм говорил, что мы сегодня 100% не проиграем.

— Тем не менее отставка Илича случилась после этой игры. Это какой-то накопительный эффект?

— Не могу на этот вопрос ответить. Все вопросы руководителям, они больше информации по этому поводу дадут. Мы сегодня работу сделали качественно. Конечно, в каждой игре хочется побеждать, но так, как сегодня складывается матч, — слава богу, хотя бы очко мы взяли у нашего конкурента, — приводит слова Медведева Metaratings.

После 11 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре нижегородцы проведут встречу с «Ростовом» (19 октября).