«Спартак» разгромил «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский «Спартак» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

На 29-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. Затем спустя пять минут нападающий Шамар Николсон увеличил преимущество хозяев, получив передачу от Кристофера Мартинса. На 45+1-й минуте Николсон оформил дубль.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.