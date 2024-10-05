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Спартак — Ростов. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Спартак — Ростов, результат матча 5 октября 2024, счёт 3:0, РПЛ 2024/2025

«Спартак» разгромил «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ
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Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский «Спартак» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

На 29-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. Затем спустя пять минут нападающий Шамар Николсон увеличил преимущество хозяев, получив передачу от Кристофера Мартинса. На 45+1-й минуте Николсон оформил дубль.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.

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