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Рубин — Ахмат, результат матча 11-го тура РПЛ, счёт 2:0, 5 октября 2024 года

«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ
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Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. «Рубин» одержал победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Рожков – 45'     2:0 Даку – 90+1'    

На 45-й минуте забил защитник «Рубина» Илья Рожков с передачи Дмитрия Кабутова. На 90+1-й минуте отличился форвард «Рубина» Мирлинд Даку. На 90+8-й минуте защитник гостей Дарко Тодорович не реализовал пенальти.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 11 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.

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