«Реал» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на матч 9-го тура Ла Лиги

Сегодня, 5 октября, состоится матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Гильермо Куадра Фернандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Команды назвали стартовые составы.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Модрич, Мбаппе, Винисиус.

«Вильярреал»: Конде, Кошта, Фемения, Кардона, Альбиоль, Гейе, Комесанья, Парехо, Баэна, Пепе, Барри.

«Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Вильярреал» заработал 17 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 21 очко за восемь игр.