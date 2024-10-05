Зарема Салихова: Николсон и Мартинс в очередной раз спасают Амарала

Зарема Салихова, являющаяся супругой бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что спортивный директор красно-белых Томаш Амарал сохраняет свой пост благодаря работе его предшественников.

«Приклубные блогеры пели, что Мартинса и Николсона надо продать в первую очередь обязательно. Видимо, под ещё пару игроков из «Ференцвареша». А они в очередной раз спасают Амарала. Сколько ещё он будет выезжать на работе предыдущих спортивных директоров?» — приводит слова Салиховой Metaratings.

Сегодня, 5 октября, «Спартак» встретился с «Ростовом» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» (Москва). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0. Дублем в составе красно-белых отметился нападающий Шамар Николсон, а полузащитник Кристофер Мартинс стал автором одной голевой передачи.