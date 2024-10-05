«Аталанта» разгромила «Дженоа» в матче 7-го тура Серии А
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Завершился матч 7-го тура Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи. Итоговый результат — 5:1.
Италия — Серия А . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
5 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 Ретеги – 24' 2:0 Ретеги – 50' 3:0 Эдерсон – 60' 4:0 Ретеги – 74' 5:0 де Рон – 80' 5:1 Эхатор – 83'
На 24-й минуте открыл счёт в матче игрок «Аталанты» Матео Ретеги с передачи Адемолы Лукмана. На 50-й минуте Ретеги оформил дубль. На 60-й минуте забил полузащитник «Аталанты» Эдерсон, которому ассистировал Ретеги. На 74-й минуте Ретеги оформил хет-трик, реализовав пенальти. На 80-й минуте отличился полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон. На 83-й минуте забил игрок «Дженоа» Джефф Эхатор.
«Аталанта» набрала 10 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» идёт на 18-м месте с пятью очками.
Комментарии
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