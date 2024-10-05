«Аталанта» разгромила «Дженоа» в матче 7-го тура Серии А

Завершился матч 7-го тура Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи. Итоговый результат — 5:1.

На 24-й минуте открыл счёт в матче игрок «Аталанты» Матео Ретеги с передачи Адемолы Лукмана. На 50-й минуте Ретеги оформил дубль. На 60-й минуте забил полузащитник «Аталанты» Эдерсон, которому ассистировал Ретеги. На 74-й минуте Ретеги оформил хет-трик, реализовав пенальти. На 80-й минуте отличился полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон. На 83-й минуте забил игрок «Дженоа» Джефф Эхатор.

«Аталанта» набрала 10 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» идёт на 18-м месте с пятью очками.