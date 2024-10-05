Агент: Николсон добивается результатов с хорошими тренерами, а мистер Станкович — отличный

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о выступлениях своего клиента в нынешнем сезоне после дубля в ворота «Ростова» в матче 11-го тура РПЛ (3:0).

— С хорошими тренерами Шамар всегда добивается результатов, а мистер Станкович — отличный тренер.

— По силам ли Николсону стать лучшим бомбардиром «Спартака» в сезоне?

— Это всего лишь одна игра, а сезон длинный. Шамар должен и будет проявлять себя каждый день. Он в большом клубе, и с первого дня мы с ним это очень уважаем. Он вернулся, впереди много работы. Цели поставлены, — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.