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Агент: Николсон добивается результатов с хорошими тренерами, а мистер Станкович — отличный

Агент: Николсон добивается результатов с хорошими тренерами, а мистер Станкович — отличный
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Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, высказался о выступлениях своего клиента в нынешнем сезоне после дубля в ворота «Ростова» в матче 11-го тура РПЛ (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

— С хорошими тренерами Шамар всегда добивается результатов, а мистер Станкович — отличный тренер.

— По силам ли Николсону стать лучшим бомбардиром «Спартака» в сезоне?
— Это всего лишь одна игра, а сезон длинный. Шамар должен и будет проявлять себя каждый день. Он в большом клубе, и с первого дня мы с ним это очень уважаем. Он вернулся, впереди много работы. Цели поставлены, — сказал Портега в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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