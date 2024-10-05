Сегодня, 5 октября, в 11-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 5 октября:

«Акрон» — «Пари Нижний Новгород» — 2:2;

«Зенит» — «Оренбург» — 1:0;

«Рубин» — «Ахмат» — 2:0;

«Спартак» — «Ростов» — 3:0.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит», заработавший 26 очков за 11 игр, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Второе место с 24 очками занимает «Краснодар», который сыграл 10 матчей. На третьей строчке расположился московский «Локомотив» (24 очка в 10 играх).