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Защитник «Динамо» Мх Пальцев: у нас всё быстро спорится

Защитник «Динамо» Мх Пальцев: у нас всё быстро спорится
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Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев рассказал об адаптации в клубе из Дагестана.

– Уже адаптировался к команде?
– Адаптация прошла отлично! Хорошая команда, отличный город. Тут все приветливые и отзывчивые, готовы помочь. В «Динамо» всё быстро спорится.

– Успел поездить по региону?
– Да, с невестой ездили на экскурсии. Дагестан – очень красивое место. Республика быстро строится, вся инфраструктура хорошая. Это регион с большими перспективами, — приводит слова Пальцева Metaratings.

Валентин Пальцев выступает за «Динамо» Мх с лета 2024 года. В составе махачкалинской команды он провёл 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.

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