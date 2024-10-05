«Реал» — «Вильярреал»: мадридцы открыли счёт в начале матча

В эти минуты проходит матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Вильярреал». Игра проводится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Гильермо Куадра Фернандес. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

На 14-й минуте счёт в игре открыл полузащитник мадридцев Федерико Вальверде.

«Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Вильярреал» заработал 17 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 21 очко за восемь игр.