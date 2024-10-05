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«Реал» — «Вильярреал»: Винисиус удвоил преимущество мадридского клуба

«Реал» — «Вильярреал»: Винисиус удвоил преимущество мадридского клуба
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В эти минуты проходит матч 9-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Вильярреал». Игра проводится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Гильермо Куадра Фернандес. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

Испания — Примера . 9-й тур
05 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Вальверде – 14'     2:0 Винисиус Жуниор – 73'    

На 73-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор удвоил преимущество своей команды.

«Королевский клуб» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Команда набрала 18 очков за восемь матчей. «Вильярреал» заработал 17 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 21 очко за восемь игр.

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