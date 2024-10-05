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Видеообзор матча 11-го тура РПЛ «Акрон» — «Пари НН»

Видеообзор матча 11-го тура РПЛ «Акрон» — «Пари НН»
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Сегодня, 5 октября, состоялся матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором «Акрон» принимал «Пари НН» на стадионе «Солидарность Арена» (Самара). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Беншимол – 40'     1:1 Карич – 47'     2:1 Лончар – 64'     2:2 Турбо – 90+4'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Акрона».

На 40-й минуте нападающий «Акрона» Беншимол открыл счёт в игре. На 47-й минуте защитник гостей Свен Карич восстановил равновесие. На 63-й минуте полузащитник Стефан Лончар вновь вывел хозяев вперёд. На 90+4-й минуте нападающий Зе Турбо забил второй гол гостей во встрече, позволив им избежать поражения.

«Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 11 матчей. «Пари НН» заработал 11 очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.

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