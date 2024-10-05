Игрок «Спартака» Чернов: Станкович страшно ругается, не хочется снова на такое попадать

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, на каком языке ругается главный тренер красно-белых Деян Станкович на тренировках.

«Часто ли употребляет Станкович нецензурные слова на тренировках? Русские — нет. Может на итальянском или сербском. Страшно ли, когда ругается Станкович? Да! Не хочется снова на такое попадать», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Станкович возглавил красно-белых минувшим летом. После 11 сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге «Спартак» набрал 19 очков и на текущий момент занимает пятое место. После пяти туров группового этапа Фонбет Кубка России красно-белые заработали 12 очков и располагаются на первой строчке в квартете А.