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«За такие привозы наказывают». Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Спартака»

«За такие привозы наказывают». Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Спартака»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от московского «Спартака» со счётом 0:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

«Согласен, что игра равная. Но выигрывает тот, кто меньше ошибается. За наши ошибки нас наказали. Если описывать одним словом, то это трудно. До 30-й минуты мы играли даже лучше, заслуживали забить гол, но ошибаться нельзя, тем более со «Спартаком». За такие привозы наказывают.

30 минут «Спартак» высоко прессинговал, но толку от этого не было. Мы спокойно из него выходили. У нас были заготовки, чтобы играть длиннее.

Когда вы видели пять защитников у нас? Когда мяч был на нашей половине, то было пять, чтобы создавать прессинг. Он получался хорошо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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