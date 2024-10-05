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«Эвертон» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» в матче 7-го тура АПЛ

«Эвертон» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» в матче 7-го тура АПЛ
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Завершился матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном (Южный Йоркшир). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После семи сыгранных матчей «Эвертон» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков. «Ньюкасл Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 12 очков. В следующем туре «Эвертон» проведёт встречу с «Ипсвич Таун» (19 октября), а «Ньюкасл Юнайтед» — с «Брайтоном» (19 октября).

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