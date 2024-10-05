Валерий Карпин: задача «Ростова» — обезопасить себя от стыков

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре своей команды, а также назвал задачу жёлто-синих на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги.

«Судя по игре, «Ростов» — контролируемая команда. Абсолютно понятно, во что играет. Мы с «Краснодаром» сколько не забили? Может, у них хорошие нападающие, а у нас плохие. Возможно, связано с классом игроком. Но через месяц может быть по-другому.

Когда говорю, что у нас задача обезопасить себя от стыков, многие из вас начинают смеяться. Задача у нас такая, а не бороться за тройку, как хотелось бы многим», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.