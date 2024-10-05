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Валерий Карпин: мы тоже не знаем, чем займётся сборная России

Валерий Карпин: мы тоже не знаем, чем займётся сборная России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не знает, чем национальная команда займётся на ближайшем сборе.

«Мы тоже не знаем, чем займёмся на сборах», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз не будет отменять октябрьский сбор национальной команды России, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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