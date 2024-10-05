Шамар Николсон прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 3:0, а ямайский форвард отметился дублем.

«Есть над чем работать. Были матчи, в которых «Спартак» мог сыграть лучше. Здорово всегда побеждать, но пока не получается [делать это постоянно]. Эта победа будет мотивировать нас прибавлять и дальше. Самое запоминающееся в игре? Мои засчитанные голы. Забудем мячи, которые не были засчитаны», — сказал Николсон в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.