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Шамар Николсон прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

Шамар Николсон прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 3:0, а ямайский форвард отметился дублем.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

«Есть над чем работать. Были матчи, в которых «Спартак» мог сыграть лучше. Здорово всегда побеждать, но пока не получается [делать это постоянно]. Эта победа будет мотивировать нас прибавлять и дальше. Самое запоминающееся в игре? Мои засчитанные голы. Забудем мячи, которые не были засчитаны», — сказал Николсон в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.

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