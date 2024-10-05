Тренер «Спартака» Станкович: гол Умярова — самоотдача. Рад, что у меня такая команда
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил игру красно-белых в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0).
МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29' 2:0 Николсон – 34' 3:0 Николсон – 45+1'
«Без таких игроков ты можешь придумать что угодно, но если они не верят, ничего не получится. Я рад, что у меня такая команда. Гол Умярова — следствие самоотдачи. Отсюда приходят результаты.
Никакие два матча не являются одинаковыми. Каждая встреча подразумевает определённые секреты. Начинали мы 4-3-3, но потом проводили ротацию. Сегодня мне понравились всё, начиная с Максименко и заканчивая Шамаром. Понравилась их самоотдача», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
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