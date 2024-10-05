Тренер «Спартака» Станкович: гол Умярова — самоотдача. Рад, что у меня такая команда

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил игру красно-белых в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0).

«Без таких игроков ты можешь придумать что угодно, но если они не верят, ничего не получится. Я рад, что у меня такая команда. Гол Умярова — следствие самоотдачи. Отсюда приходят результаты.

Никакие два матча не являются одинаковыми. Каждая встреча подразумевает определённые секреты. Начинали мы 4-3-3, но потом проводили ротацию. Сегодня мне понравились всё, начиная с Максименко и заканчивая Шамаром. Понравилась их самоотдача», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.