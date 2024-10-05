Главный тренер «Спартака» Станкович: люблю работать с давлением ежедневно

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о работе под давлением.

«В большом клубе, когда ты работаешь, после ничьей и поражений появляется большое давление. Но я спокоен. Принимаю ничью, которая была в Махачкале, но ничья с «Динамо» во многом повлияла. Был небольшой спад. Из такой ситуации надо выходить. Я люблю работать с давлением ежедневно. Пытаюсь снимать его с футболистов, но они тоже должны это понимать», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей.