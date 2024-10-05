Станкович оценил игру Литвинова в матче «Спартака» с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил игру защитника Руслана Литвинова в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 3:0.

«Литвинов единожды выступал на позиции опорника, когда Умяров пропустил неделю. Литвинов мне очень нравится. Я знаю его как его лимиты, так и преимущества. Понимаю, что он мне может дать. Он провёл отличный матч с остальными ребятами. Литвинов сегодня играл немного травмированным. Я его ценю и уважаю как футболиста и как человека», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.