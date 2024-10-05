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Станкович оценил игру Литвинова в матче «Спартака» с «Ростовом»

Станкович оценил игру Литвинова в матче «Спартака» с «Ростовом»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил игру защитника Руслана Литвинова в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 3:0.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

«Литвинов единожды выступал на позиции опорника, когда Умяров пропустил неделю. Литвинов мне очень нравится. Я знаю его как его лимиты, так и преимущества. Понимаю, что он мне может дать. Он провёл отличный матч с остальными ребятами. Литвинов сегодня играл немного травмированным. Я его ценю и уважаю как футболиста и как человека», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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