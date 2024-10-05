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Станкович: Маркиньос пережил непростой период — рад, что он возвращается

Станкович: Маркиньос пережил непростой период — рад, что он возвращается
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о возвращении нападающего красно-белых Маркиньоса.

«Рад за Маркиньоса. У него был непростой период, момент, который он пережил. Мы были рядом. Сейчас он возвращается в игру. Это большое событие», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 11 сыгранных матчей московский «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Краснодаром» на домашнем стадионе «Лукойл Арена». Матч состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.

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