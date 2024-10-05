Тренер «Спартака» Станкович: Николсон заслужил место в составе отношением и работой

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы в матче 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:0) высказался об игре нападающего Манфреда Угальде, полузащитника Наиля Умярова, а также форварда Шамара Николсона.

«Угальде — прекрасный футболист и приносит много пользы, даже когда нет голов. Уверен, что он вернётся с голами. Шамар своей работой и отношением заслужил место в составе. Надеюсь, он будет продолжать. Пока готов на 60%. Умяров — компьютер. Он отлично считывает игру», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ростов» заработал 12 очков и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 26 очков за 11 игр.