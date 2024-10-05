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Виктор Онопко ответил, что пока не знает, чем будет заниматься в сборной России

Виктор Онопко ответил, что пока не знает, чем будет заниматься в сборной России
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Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко ответил на вопрос, чем будет заниматься национальная команда на ближайшем сборе.

«Пока не знаю, чем будем заниматься в сборной. Но намерен ехать в национальную команду. Всё, что касается сборной России, меня не смущает. Я не слышал историю о возможном матче сборной России со сборной Медиалиги», — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз не будет отменять октябрьский сбор национальной команды России, даже если не будет найден соперник по товарищескому матчу. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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