Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Родина» сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в матче 13-го тура Первой лиги

«Родина» сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в матче 13-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Родина» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула
1:0 Юшин – 57'     1:1 Азявин – 89'    

На 57-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Родины» Александр Юшин. Затем ответный мяч «Арсенала» на 89-й минуте забил полузащитник Илья Азявин.

После 13 сыгранных матчей «Родина» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков. «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 25 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android