«Родина» сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в матче 13-го тура Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Родина» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 57-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Родины» Александр Юшин. Затем ответный мяч «Арсенала» на 89-й минуте забил полузащитник Илья Азявин.

После 13 сыгранных матчей «Родина» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков. «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 25 очков.