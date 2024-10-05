«Родина» сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в матче 13-го тура Первой лиги
Поделиться
Завершился матч 13-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Родина» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 13-й тур
05 октября 2024, суббота. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула
1:0 Юшин – 57' 1:1 Азявин – 89'
На 57-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Родины» Александр Юшин. Затем ответный мяч «Арсенала» на 89-й минуте забил полузащитник Илья Азявин.
После 13 сыгранных матчей «Родина» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 18 очков. «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 25 очков.
Комментарии
- 5 октября 2024
-
23:09
-
23:04
-
23:01
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:45
-
22:37
-
22:32
-
22:22
-
22:19
-
22:13
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:05
-
22:02
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:40
-
21:36
-
21:35
-
21:33
-
21:29
-
21:28
-
21:27
-
21:24
-
21:21
-
21:13
-
21:10