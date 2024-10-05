Игрок «Спартака» Мартинс: Николсон заслужил свои голы в матче с «Ростовом»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о забитых мячах форварда Шамара Николсона в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0).

«Мы стараемся всегда прессинговать соперника. В матче с «Ростовом» важную роль сыграла ментальность — мы все действовали как одна команда и были хороши.

Николсон забил сегодня забил два мяча и помогал нам в прессинге. Он заслужил эти мячи и награду лучшего игрока матча», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей.