Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Мартинс: Николсон заслужил свои голы в матче с «Ростовом»

Игрок «Спартака» Мартинс: Николсон заслужил свои голы в матче с «Ростовом»
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о забитых мячах форварда Шамара Николсона в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:0).

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Умяров – 29'     2:0 Николсон – 34'     3:0 Николсон – 45+1'    

«Мы стараемся всегда прессинговать соперника. В матче с «Ростовом» важную роль сыграла ментальность — мы все действовали как одна команда и были хороши.

Николсон забил сегодня забил два мяча и помогал нам в прессинге. Он заслужил эти мячи и награду лучшего игрока матча», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей.

Материалы по теме
«Спартак» разгромил «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android