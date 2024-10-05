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Мартинс: от «Спартака» требуют многого — не думаю, что что-то изменилось при Станковиче

Мартинс: от «Спартака» требуют многого — не думаю, что что-то изменилось при Станковиче
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о требованиях при Деяне Станковиче.

«Не думаю, что что-то изменилось при Станковиче. От нас всегда требовали очень многое. Требования остались те же. Мы должны биться в каждом матче», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 5 октября, «Спартак» встретился с «Ростовом» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» одержал победу со счётом 3:0.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей.

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