Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартинс: в «Спартаке» высокая конкуренция, но это наша сила

Мартинс: в «Спартаке» высокая конкуренция, но это наша сила
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о конкуренции в стане красно-белых. По мнению футболиста из Люксембурга, в этом заключается сила команды.

«Думаю, что конкуренция — часть футбола. Любой команде это идёт на пользу. Выходят не 11 человек, а вся заявка, которая принимает участие. В «Спартаке» высокая конкуренция, но это наша сила», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На данный момент московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича имеют в своём активе 19 очков после 11 сыгранных матчей.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Мартинс: Николсон заслужил свои голы в матче с «Ростовом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android