Мартинс: в «Спартаке» высокая конкуренция, но это наша сила

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о конкуренции в стане красно-белых. По мнению футболиста из Люксембурга, в этом заключается сила команды.

«Думаю, что конкуренция — часть футбола. Любой команде это идёт на пользу. Выходят не 11 человек, а вся заявка, которая принимает участие. В «Спартаке» высокая конкуренция, но это наша сила», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На данный момент московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Деяна Станковича имеют в своём активе 19 очков после 11 сыгранных матчей.